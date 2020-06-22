Амстердам, , 13:24 — REGNUM На территории Нидерландов возникновение второй волны коронавирусной инфекции возможно в меньшей степени, в связи с принимаемыми мерами эпидемиологической безопасности, однако не исключено в полной мере. Об этом 22 июня сообщил газете Algemeen Dagblad главный специалист по моделированию Национального института здравоохранения (RIVM) Якко Валлинга.

«С учетом методов, используемых нами сейчас для мониторинга, а также хорошо налаженное отслеживание источников и контактов, наиболее реально возникновение локальных кластеров (заражения SARS-CoV-2). Однако нельзя полностью исключить вторую волну», — заявил он.

Также главный специалист по моделированию RIVM отметил, что на данный момент все направлено на быстрое «тушение» вероятных очагов, для недопущения возникновения новой вспышки числа новой инфекции.

При этом Валлинга рассказал, что, вероятно, в настоящее время передача коронавируса уже ограничена, однако безопасную дистанцию соблюдать всё ещё необходимо.

«Пока в Нидерландах еще есть люди с коронавирусной инфекцией, пренебрежение этими правилами неизбежно приведет к стремительному росту числа зараженных», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число заразившихся коронавирусом в Нидерландах составляет 49 593 при более чем 6 тысяч скончавшихся от COVID-19.