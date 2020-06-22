Москва, , 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин не знает о просьбе деятелей культуры отозвать иск по делу режиссера Кирилла Серебреникова, заявил 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства не является адресатом письма. Кроме того, Путин не имеет права вмешивать в работу следственных органов и никогда этого не делал. «Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это новая информация», — сказал Песков.

Отметим, вышеуказанное открытое письмо направлено на имя министра культуры Ольги Любимовой. Подписанты просят отозвать иск по делу «Седьмой студии». Дело рассматривается сегодня, 22 июня, в Мещанском суде Москвы.

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