Москва, , 12:57 — REGNUM Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне. Таковы итоги опроса «Sputnik. Мнения».

Социологи уточнили, что 69% респондентов либо не знали, что произошло 8 мая, либо ошиблись с ответом. Правильно ответили меньше трети опрошенных.

При этом 77% респондентов указали, что Германия была главным противником США во Второй мировой войне. Однако 11% считают, что США воевали с Россией, а 5% — что война шла с Китаем. Не знают, кто был противником США, 8% опрошенных.

О Холокосте не слышали 12% респондентов, ещё 25% неверно ответили на вопрос о значении этого слова.

Исследование было проведено для Sputnik французской компанией IFop. В опросе участвовали 1004 жителя США старше 18 лет.