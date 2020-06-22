Ереван, , 10:32 — REGNUM В Армении за сутки выявили 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 20 588.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 350 человек. За прошедшие сутки скончались 10 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 9 млн человек.