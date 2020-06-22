Пенза, , 10:23 — REGNUM В Пензенской области в 2020 году к государственным и региональным наградам представят 1666 медицинских работников, что в 10 раз превышает прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба минздрава области.

Так, указом президента РФ два врача Пензенской области награждены орденом Пирогова. Пятьдесят пять медицинских работников награждены Почетными грамотами и благодарностями президента страны. В 2020 году двадцать восемь специалистов получили Нагрудный знак «Отличников здравоохранения». Более 600 медикам вручат Почетные грамоты минздрава РФ. Награды от губернатора Пензенской области, Законодательного собрания и минздрава области тоже найдут своих героев и будут вручены в коллективах медицинских организациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пензенские промышленники проявили инициативу и вышли с предложением к губернатору региона Ивану Белозерцеву о возведении памятника медицинским работникам в столице области.

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