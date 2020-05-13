Пенза, , 15:17 — REGNUM Пензенские промышленники проявили инициативу и вышли с предложением к губернатору региона Ивану Белозерцеву о возведении памятника медицинским работникам в столице области.

Руководитель компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков предложил «взяться за воплощение такого проекта в жизнь». Губернатор согласился и поддержал инициативу, добавив, что «медработники достойны уважения и благодарности, а в качестве признания такой объект в Пензе быть должен».

Решается вопрос по выбору площадки для размещения памятника. Работы по его созданию, отливке и установке займут около 10 месяцев. Этот объект будет символизировать победу над коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медикам и другим работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, предусматривается около 9,3 млрд рублей.

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