Петропавловск-Камчатский, 22 июня 2020, 10:23 — REGNUM На Камчатке минздрав пытается не допустить вала госпитализаций пациентов с коронавирусом.
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ИА Кам 24 привело выступление главы минздрава региона Елены Сорокиной на брифинге. Она полагает, что сегодня ситуация на Камчатке напоминает начало эпидемии в Центральной России.
«2 апреля — первый пациент, прошло два с половиной месяца — и заболевшие есть в наших северных районах. Поэтому сегодня наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. Иначе мы опять начнём захлёбываться и опять не сможем обеспечить всех, кому показано стационарное лечение», — сказала глава минздрава Камчатки.
Также Сорокина отметила, что ведомство ожидает поступления пациентов из отдалённых поселений.
Как сообщало ИА REGNUM, в реанимациях Камчатки находится 21 пациент с коронавирусом.