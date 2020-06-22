Петропавловск-Камчатский, , 10:23 — REGNUM На Камчатке минздрав пытается не допустить вала госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в России: эпидемия отступает — трансляция

ИА Кам 24 привело выступление главы минздрава региона Елены Сорокиной на брифинге. Она полагает, что сегодня ситуация на Камчатке напоминает начало эпидемии в Центральной России.

«2 апреля — первый пациент, прошло два с половиной месяца — и заболевшие есть в наших северных районах. Поэтому сегодня наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. Иначе мы опять начнём захлёбываться и опять не сможем обеспечить всех, кому показано стационарное лечение», — сказала глава минздрава Камчатки.

Также Сорокина отметила, что ведомство ожидает поступления пациентов из отдалённых поселений.

Елена Сорокина «Наша задача — не допустить вала госпитализаций. Поэтому если в отдалённых районах у людей, заражённых коронавирусом, болезнь протекает слабовыраженно или без симптомов, то они проходят лечение там, без выезда в Петропавловск. В столицу санитарной авиацией транспортируют пациентов с тенденцией к утяжелению».

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимациях Камчатки находится 21 пациент с коронавирусом.