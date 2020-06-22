Киев, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки на Украине число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 37 241 случая, сообщил 22 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, в стране выявили за сутки 681 новый случай заражения. Госпитализированы 10 234 человека, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 353 пациента. Всего за время пандемии скончались 1012 человек, 16 642 пациента выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в рядах ВСУ выявили ещё восемь случаев заражения коронавирусом.

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