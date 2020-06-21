Киев, , 13:09 — REGNUM В вооруженных силах Украины за минувшие сутки заражение коронавирусом выявили у восьми военнослужащих, сообщили 21 июня в пресс-службе министерства обороны Украины.

Четверо военнослужащих из числа инфицированных находятся на лечении в Ровенском военном госпитале. Четыре военнослужащих (один в Ровенской области, трое — во Львовской) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние всех зараженных удовлетворительное.

По состоянию на 21 июня в ВСУ 140 человек болеют COVID-19. За весь период пандемии в ВСУ выздоровели 263 человека, умерли — пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине за сутки выявили 735 случаев заражения коронавирусом.

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