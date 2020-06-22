Москва, , 10:02 — REGNUM В настоящее время в московской больнице поселка Коммунарка, где лечат больных COVID-19, проходят лечение 385 пациентов. Это следует из данных инфографики, опубликованных 22 июня главным врачом медицинского учреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Также указывается, что за прошедшие сутки в больницу поступило 25 новых пациентов и ещё шесть человек было выписано по выздоровлению.

При этом сообщается, что за это же время в медучреждении скончались 5 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Подмосковье за сутки выздоровели и были выписаны после получения отрицательных результатов исследования 1238 человек, переболевших COVID-19.