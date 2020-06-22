Казань, , 10:05 — REGNUM В Татарии продолжается активное тестирование населения на иммунитет к коронавирусу, сообщила главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Исследование биоматериала на антитела проводят в девяти частных лабораториях. За прошедшую неделю, с 15−21 июня тестирование прошли более восьми тысяч человек. Всего анализ на антитела сделали более 14 тыс. граждан, лишь у 708 человек выявили иммунитет к коронавирусу, что составляет 5% от числа прошедших тестирование.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что позволяет Татарии перейти на второй этап снятия ограничительных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обсуждении бюджета России на 2021 год в Совете Федерации РФ, в программу диспансеризации будет предложено внести бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

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