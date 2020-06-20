Москва, , 05:29 — REGNUM При обсуждении бюджета России на 2021 год в Совете Федерации РФ, в программу диспансеризации будет предложено внести бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом заслуженный врач России, член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Владимир Круглый заявил в опубликованном 20 июня интервью «Парламентской газете».

По его словам, сложившаяся в связи с пандемией ситуация делает логичным вопрос о включении в программу диспансеризации тестирование на наличие антител к коронавирусу. «Этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год», — считает Круглый.

По мнению заслуженного врача России, определять нужно наличие именно иммуноглобулина G (а не M), что позволит понять, перенёс ли пациент коронавирусную инфекцию, которая довольно часто протекает бессимптомно. «И самое главное, какой конкретно у него сформировался иммунный ответ», — подчеркнул Круглый.

Результаты тестирования помогут человеку решить, необходима ли ему вакцинация, которая — отметил Круглый — будет добровольной.

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