Берлин, , 08:01 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в ФРГ превысило 190 тыс. и достигло 190 353. Также за 21 июня в Германии от болезней, вызванных SARS-CoV-2, скончались три человека. Всего с начала пандемии в ФРГ жертвами осложнений COVID-19 стали 8885 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее берлинский Институт имени Роберта Коха пересчитал число летальных исходов среди пациентов с COVID-19. По данным на 20 июня, этот показатель в стране составлял 8883 человека, однако уже 21 июня был изменен на 8882. Подробности и причины пересчета не сообщались.

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