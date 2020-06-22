Пекин, , 05:53 — REGNUM Компания China Railway Guangzhou Engineering Group (CRECGZ) пробурила железнодорожный тоннель Бан Накок, который стал вторым по длине тоннелем железной дороги Китай-Лаос, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Тоннель Бан Накок длиной 9296 метров расположен в лаосской провинции Удомсакй на севере страны в 400 км к северу от столицы страны города Вьентьяна. Сложные геологические условия сделали прокладку тоннеля крайне сложным предприятием.

Тоннель проходит через четыре зоны разлома, что также предъявляет к нему дополнительные требования безопасности. С начала строительства в мае 2017 года проектный департамент CRECGZ активно прибегал к научным и технологическим инновациям для преодоления имеющихся трудностей.

С начала года для преодоления влияния, которое оказала эпидемия нового коронавируса, проектный департамент единовременно осуществлял профилактические меры предосторожности и продолжал бурильные работы.

Железная дорога Китай-Лаос является стратегическим проектом двух стран в рамках осуществления глобальной китайской инициативы «Нового шелкового пути». Ее длина составит 414 км. Она призвана стать мостом между севером Лаоса и юго-западом Китая. Поезда смогут передвигаться по ней со скоростью 160 км/ч. Строительство проекта началось в декабре 2016 года, а завершить его планируется к декабрю 2021 года.