Пекин, , 05:07 — REGNUM В Пекине выявлено девять новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Еще у двоих человек имеется подозрение на инфицирование коронавирусом, а также еще у пятерых был выявлен бессимптомное заражение вирусом, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина. В период с 11 по 21 июня в Пекине было выявлено 236 подтвержденных локальных случаев COVID-19.

Все заболевшие получат медицинскую помощь в госпиталях Китая. В то же самое время, 22 бессимптомных случая находятся под наблюдением медиков. Еще одни «импортный» пациент продолжает получать помощь в госпитале города, сообщили в комиссии.