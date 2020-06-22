Пекин, , 04:52 — REGNUM Одна из фабрик компании PepsiCo в Пекине приостановила свое производство после того, как там было выявлено сразу восемь заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Два случая ан фабрике в районе Дасин были связаны с потовым рынком фермерской продукции «Синьфади», сообщил замдиректора Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо во время пресс-конференции.

На фабрике был объявлен режим чрезвычайного реагирования, а также приняты меры, включая приостановку производства, запечатывание продукции, дезинфекция помещений и карантинные меры в отношение персонала, сообщил представитель PepsiCo в Большом Китае Фань Чжиминь.

По информации на вебсайте Национальной системы распространения кредитной информации предприятий, остановленная фабрика, в основном, перерабатывает зерно и производит пищу из картофеля. Всего в Пекине было выявлено более 200 локальных случаев COVID-19 с 11 июня. Все они так или иначе связаны с рынком «Синьфади».