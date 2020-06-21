Белград, 21 июня 2020, 17:14 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Сербии. Об этом сообщили 21 июня в сербском минздраве.
По данным министерства, общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло 261.
Кроме того, общее число выявленных зараженных вирусом SARS-CoV-2 в стране составляет 12 894, причём за последние сутки зафиксировано более 90 таких случаев.
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в заявлении министерства здравоохранения Кувейта сообщалось, что в стране за сутки выявили 505 случаев заражения коронавирусом.
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