Киев, , 09:32 — REGNUM На Украине выявили еще 735 случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных в стране составило 36 560. Об этом свидетельствуют обновленные 21 июня данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, опубликованные на сайте аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины.

За минувшие сутки было зарегистрировано восемь смертей от осложнений заболевания, а общее число летальных случаев составило на Украине 1002.

За сутки выздоровели еще 103 человека, а общая численность выздоровевших в стране составила 16 509.

Отметим, лидерами по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 являются город Киев, где за сутки выявили еще 73 случая заражения (общее число зараженных 4 325), Черновицкая область, где за сутки выявили 56 случаев заражения (общее число инфицированных в регионе 4 324) и Львовская область, где за сутки выявили еще 101 случай инфицирования (общее число — 3 780).

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Как сообщало ИА REGNUM, в ВСУ было выявлено десять новых случаев инфицирования коронавирусом.