Тегеран, , 07:02 — REGNUM 20 июня начальник полиции иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед заявил, что на шоссейном маршруте Шираз-Ясудж был обнаружен автомобиль, перевозивший 236 кг опиума. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«После того, как стало известно об автомобиле с запрещёнными наркотическими средствами, отправляющемся в одну из центральных провинций страны, вопрос был включен в повестку дня сотрудников полиции по борьбе с наркотиками», — сказал второй бригадный генерал Махди Ансари.

Далее он рассказал, что на инспекционной станции на шоссе Шираз-Ясудж полицейские обнаружили автомобиль Peugeot 405 и потребовали остановиться, однако водитель отказался выполнить это Действие.

«Несмотря на предупреждения полиции, водитель пытался скрыться с места происшествия, передвигаясь на большой скорости», — сказал он, добавив, что после нескольких предупредительных выстрелов машина остановилась. «Сотрудники полиции изъяли 236 км опиума и арестовали водителя», — заявил Ансари.