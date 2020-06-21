Пекин, , 04:42 — REGNUM Инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Институтом медицинской биологии при Китайской академии наук вошла во вторую фазу клинических испытаний в Китае, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По информации журнала Science and Technology Daily, вторая фаза призвана дать дальнейшую оценку иммуногенности и безопасности вакцины для людей. Испытания проходят в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

В настоящее время в Китае имеется пять вакцин-кандидатов против нового коронавируса, которые проходят клинические испытания в стране. Это порядка 40% от общего количества вакцин и клинических испытаний, проводимых во всем мире, сообщили в Министерстве науки и технологий.