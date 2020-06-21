Токио, , 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.

«У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии, и я хотел бы провести референдум в течение этого срока», — заявил японский премьер.

Отметим, что Абэ давно заявлял о намерениях изменить девятую статью конституцию, которая гласит об отказе Японии от создания вооруженных сил и использования их в международных конфликтах. За это он неоднократно подвергался критике со стороны Китая и Северной Кореи. Представители этих стран обвиняли Абэ и Японию в ревизионизме и попытках переписать историю Второй мировой войны.