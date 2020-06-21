Москва, , 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость. О результатах проведенного аналитическим центром НАФИ исследования, сообщают 21 июня «Известия».

Согласно полученным данным, 44% опрошенных заявили о росте уважения к представителями медицинской отрасли, 60% уверены, что российское здравоохранение справилось с эпидемией не хуже, чем в других странах. Каждый пятый опрошенный (18%) считает, что российская система здравоохранения ответила на угрозу коронавируса лучше, чем в других странах.

О росте самоуважения и гордости за свою профессию говорят и опросы, проведенные среди самих медработников. Треть сотрудников (32%) заявила о возросшем уважении к себе и коллегам. Две трети (61%) говорят, что испытывают профессиональную гордость в связи с работой в системе охраны здоровья граждан.

Опрос проходил с 15 по 18 июня.