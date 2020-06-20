Киев, , 21:50 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ га странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев… — говорится в сообщении. — Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение».

Отмечается, что всего среди военнослужащих и сотрудников ВСУ острой респираторной болезнью в настоящее время болеют 137 человек.

Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили еще 841 случай заражения коронавирусом.

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