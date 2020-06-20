Киев, , 09:48 — REGNUM На Украине за минувшие сутки подтвердили еще 841 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, опубликованные 20 июня пресс-службой аппарата совета национальной безопасности и обороны страны.

Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине составило 35 825. 16 406 человек выздоровели (373 человека выздоровели за сутки), 994 — умерли (за сутки скончались 9 человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале новой волны заболеваемости коронавирусом.