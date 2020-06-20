Москва, , 22:09 — REGNUM В Москве с начала июня выпало почти две месячные нормы осадков. Об этом 20 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, видеообращение которого обнародовано на сайте ведомства.

Он отметил, что в столице значения температуры воздуха в первую половину июня превышали нормальные показатели на два с небольшим градуса.

«Это очень много, то есть первая половина очень жаркая, хотя начиналось-то с холодной погоды. И осадков выпало уже почти две нормы», ― подчеркнул Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с понедельника, 22 июня, температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет в среду, 24 июня, отметок в 26―28 градусов.

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