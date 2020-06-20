Вашингтон, , 19:59 — REGNUM В США остановили клинические испытания препарата «гидроксихлорохин», применяющегося при лечении госпитализированных с COVID-19 пациентов, в связи с недоказанностью его эффективности. Об этом сообщает пресс-служба Национальных институтов здоровья (NIH) страны.

«Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены Национальными институтами здравоохранения», ― говорится в заявлении.

Уточняется, что исследование действия лекарственного средства показало его «крайне маловероятную» пользу при лечении больных COVID-19. Однако, при этом пагубное воздействие препарата на организм принимающего его человека не было выявлено.

Напомним, ранее министерство здравоохранения США отказалось от схемы лечения COVID-19 препаратом гидроксихлорохин, которая была признана неэффективной.

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