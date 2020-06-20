Петрозаводск, , 20:01 — REGNUM В Карелии в субботу, 20 июня возобновили церемонии бракосочетания в загсах и плановые спортивные мероприятия на открытом воздухе с числом участников не более 20 человек. Еще несколько послаблений антикоронавирусного режима вступят в силу в ближайшие дни, сообщил своим подписчикам в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Для торжественных церемоний бракосочетания обязательно социальное дистанцирования и использование защитных масок. Общее количество участников торжества не должно превышать 10 человек, с учетом молодоженов.

С 23 июня в Карелии будет разрешена работа бань и саун при организациях физкультурно-оздоровительной направленности, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. В фитнес-центрах разрешено проводить групповые занятия, сохраняя дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра.

Целая группа послаблений касается системообразующей для Карелии туристической сферы.

«Мы увеличиваем с 10 до 20 человек численность групп, для которых можно проводить экскурсии на открытом воздухе <…> С 20 июня по 15 июля разрешается посещение части парка «Валаамский архипелаг» организованным туристским группам», — рассказал Парфенчиков, добавив, что «требование социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты сохраняется».

Также возобновляется работа организаций и ИП в сфере дополнительного образования при соблюдении социального дистанцирования не менее 1,5 метра и использовании средств индивидуальной защиты.

«Продолжаем поэтапное возвращение к привычному ритму работы республики — заработали кафе и рестораны, общественный транспорт на всей территории Карелии, с 3 июля возобновит движение наш фирменный поезд Петрозаводск — Москва», — отметил Артур Парфенчиков.

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По данным на 20 июня, в Карелии выявлен 991 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 31 новый случай за сутки, в том числе у шести детей. Выписаны в связи с выздоровлением 409 человек, в том числе 22 человека за сутки. 2012 человек находятся на самокарантине, 78 человек находятся в обсерваторах.

По данным главы республики, новые случаи заражения в подавляющем большинстве связаны с контактами с ковид-положительными лицами.

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