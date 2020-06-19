Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Пять регионов Северо-Западного федерального округа за неделю с 13 по 19 июня показали прирост выявленных заболевших коронавирусной инфекцией выше общероссийского; в шести регионах СЗФО уровень прироста идентичен общероссийскому. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Показатель прироста отражает то, во сколько раз увеличилось количество инфицированных по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В целом на этой неделе показатель СЗФО совпадает со средним показателем по РФ — 1,11. Неделей ранее он составлял 1,2.

В шести регионах Северо-Запада прирост идентичен или отличается от среднероссийского на сотые доли процента — в Санкт-Петербурге (1,08), Вологодской (1,14), Калининградской (1,12), Ленинградской (1,12), Мурманской областях (1,12), а также в Ненецком АО (1,11).

Однако в пяти регионах СЗФО прирост заболевших выше, чем в среднем по стране. Эпидемиологическая ситуация остается сложной в Республике Коми — регион показывает наиболее высокие темпы прироста — 1,39 раза, что превышает общероссийский и окружной показатели.

На втором месте по уровню прироста находится Псковская область с показателем 1,36, что превышает общероссийский уровень на 0,2. На третьем месте в СЗФО — Карелия с показателем 1,33. В Архангельской и Новгородской областях показатели составили 1,23 и 1,20 соответственно, что также выше среднего по стране и округу.