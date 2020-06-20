Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В Ростовской области откроются гостиницы, ярмарки, музеи под открытым небом и библиотеки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смягчение ряда ограничительных мер с 22 июня, передаёт ИА REGNUM.

«Текущая ситуация позволяет нам принять очередные решения по смягчению ограничений», — отметил глава региона.

В документе отмечается, что возобновляется работа непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров, различные ярмарки, библиотеки, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Гостиницы смогут принять постояльцев, находящихся в командировке, а также спортсменов, принимающих участие в официальных соревнованиях.

Также будет разрешено посещение музеев, экспозиция которых будет размещена под открытым небом, учреждений допобразования и профобучения, фитнес-центров (на открытых площадках или в помещениях, в которых площадь зала должна быть не менее 4 кв. метров на одного посетителя). В полном объёме возобновится работа многофункциональных центрах, жители смогут получить услуги в государственных и муниципальных органах власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области, по данным на утро 20 июня, за сутки выявили 145 новых носителей SARS-CoV-2. За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 8 тыс. 381 человек. 85 пациентов с COVID-19 скончались.

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