Донецк, , 14:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике заражение коронавирусом в результате проведенных 19 июня исследований подтвердили еще у 35 человек, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Среди инфицированных пять медицинских работников и один ребенок.

Кроме того, за прошедшие сутки были выписаны семнадцать пациентов, выздоровевших от COVID-19. Двое мужчин в возрасте 62 и 63 лет скончались от осложнений заболевания.

По состоянию на 20 июня в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 994 случая инфицирования SARS-CoV-2. 657 человек проходят лечение, 278 человек — выписаны, скончались 59 человек.