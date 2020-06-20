Нью-Йорк, США, , 12:10 — REGNUM Ухудшение криминогенной обстановки наблюдается после расформирования ряда подразделений полиции в Нью-Йорке. Об этом 20 июня сообщает издание New York Post.

На этой неделе в городе было зарегистрировано 28 случаев стрельбы и 38 пострадавших. Как минимум пять человек скончались от полученных ранений. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было зафиксировано 12 случаев стрельбы.

Ранее глава полиции города Нью-Йорка Дермот Шиа сообщил о решении расформировать подразделения полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями. После расформирования около 600 сотрудников полиции будут переведены в другие подразделения.

Работавших в штатском сотрудников полиции чаще других обвиняли в избыточной жестокости по отношению к чернокожим и латиноамериканцам. При этом шеф полиции Нью-Йорка отметил, что решение о расформировании подразделения никак не связано с протестами против расизма и произвола полиции.

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