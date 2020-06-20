Подгорица, , 13:11 — REGNUM Национальная координационный центр по инфекционным заболеваниям Черногории в связи с обнаружением в стране 13 новых случаев заражения коронавирусом после месяца пребывания в статусе «corona free» 19 июня принял решение о создании трех списков стран.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, страны были разгруппированы по спискам в зависимости от степени серьезности ситуации с коронавирусом.

Граждане из т.н. «зеленых списков», куда вошли Австралия, Австрия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Хорватия, Япония, Кипр, Литва, Палестина, Словакия, Слования, Таджикистан (!) и другие, смогу въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений.

Въезд в Черногорию из стран, попавших в «желтые» списки, таких как Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния и Украина, въезд разрешен только при наличии отрицательного теста на коронавирус, полученного не раньше, чем за 48 часов до въезда.

Въезд в Черногорию из стран, попавших в «красные» списки, запрещен. К таким странам отнесли Россию, Сербию, Северную Македонию, Францию, Великобританию, Беларусь, Швецию и ряд других стран.

Целью данных мер является защита здоровья граждан и прибывающих в страну туристов.

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