Красноярск, , 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей Красноярского края участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета — бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции. Об этом 19 июня сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Желающие пройти обследование, как взрослые, так и дети (или их представители), должны заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора или Центра гигиены в период с 19 по 29 июня. Если данные анкетируемого соответствует необходимым для исследования требованиям, ему на указанную электронную почту или телефон будет направлено приглашение сдать кровь на анализ, с указанием адреса и времен.

В рамках федерального обследования тестируется всё взрослое и детское население, включая тех, кто перенёс COVID-19, так и тех, кто не обнаруживал у себя признаков этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении бюджета России на 2021 год в Совете Федерации РФ, в программу диспансеризации будет предложено внести бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

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