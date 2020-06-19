Рига, , 16:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Латвии передала на рассмотрение суда Латгальского района Риги уголовное дело депутата Сейма (парламента) Атиса Закатистова, который обвиняется в мошенническом присвоении финансовых средств одной из компаний. Об этом сообщает 19 июня Diena.lv.

Журналисты отмечают, что Атис Закаститов является не просто одним из депутатов одной из пяти партий правящей коалиции, а возглавляет фракцию партии KPV LV в Сейме Латвии.

Описанные в деле события, по версии следствия, происходили в период с июня 2016-го по май 2017-го года. Следователи считают, что одна из компаний Латвии заплатила Закатистову 26 620 евро за «консультации, которых не было».

Закатистова обвиняют в нарушение 117 статьи Уголовного кодекса Латвии о присвоении чужого имущества в крупном размере. В случае признания вины ему может грозить лишение свободы сроком от двух до десяти лет с возможной конфискацией имущества.