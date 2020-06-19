Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Позеленевшие петербургские водоемы заставляют горожан ежедневно жаловаться в дежурную службу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Горожане также обеспокоены и неприятными запахами.

По мнению чиновников, повода для паники из-за качества и чистоты воды нет. «Жаркая погода одновременно радует и пугает петербуржцев», — заметили в профильном комитете Смольного.

Ведомство указывает, что виной всему — многократное увеличение концентрации сине-зеленых водорослей, активно размножающихся в жару. Из-за этого вода меняет цвет и свойства: она становится мутной, покрывается белой густой пеной, происходит окрашивание в коричневый, ярко-зеленый, желтый, изумрудно-синий цвета.

Из-за этого петербуржцам кажется, будто в водоемы сбрасывают химические вещества, замечают в Смольном. Чаще всего это происходит в стоячих неглубоких водоемах, таких как озера, речные заводи, пруды.

«Сейчас происходит естественное природное явление — цветение сине-зеленых водорослей. Вода прогревается, водоросли начинают размножаться. Но это наблюдается на водоёмах Петербурга из года в год. Эти процессы не опасны», — подчеркнул представитель комитета Николай Смирнов.

Согласно заключениям экспертов, цветение воды фиксируется во всех природно-климатических зонах планеты. Указанные процессы наблюдаются и на многих водных объектах Северо-Западного региона от ландшафтных прудов до обширных участков Ладожского озера и Финского залива. Универсальной методики борьбы с сине-зелеными водорослями не существует, считают чиновники.

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