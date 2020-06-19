Пенза, , 15:52 — REGNUM В Пензенской области станут активнее использовать обсерватор для изоляции членов семей граждан с диагнозом COVID-19. К такому решению призывает губернатор региона Иван Белозерцев.

По его мнению, необходимо установить контроль над семейными очагами инфекции в области. Так, в возрастной структуре заболевших лица старше 60 лет составляют более 36%, несовершеннолетние — 4%. Инфекция в большинстве своем распространяется в семьях.

«Выявляйте очаги и семьи, которые могут войти в группы риска. Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор. Он не заполнен. Руководители в районах не работают», — обратился губернатор к главам районов.

Кроме того, требования режима повышенной готовности систематически нарушаются в общественных местах, в торговых точках. Для скорейшего возвращения к нормальной жизни, необходимо действовать, добавил Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 19 июня выявили коронавирус у 4151 жителя региона. Выздоровели после заражения — 3530 человек. Скончались с начала пандемии 34 человека.

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