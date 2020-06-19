Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензенской области 19 июня подтвердились 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 4151 жителя региона. Выздоровели после заражения — 3530 человек, за сутки — 159 пациентов. Скончались с начала пандемии 34 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области скончалась еще одна пациента с коронавирусом. Женщина 1953 года рождения имела несколько сопутствующих заболеваний.

Читайте также: В Пензенской области еще одна пациентка скончалась от COVID-19