Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Злоумышленники под угрозой «заминирования» продолжают вымогать 120 биткоинов (по курсу примерно 78,2 млн рублей) с помощью рассылки сообщений с угрозами «взорвать» суды, больницы и роддома Санкт-Петербурга. Об этом 19 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Напомним, подобные сообщения в суды и больницы, а также учебные заведения города начали поступать осенью прошлого года. Злоумышленники требуют «выкуп» в 120 биткоинов, после чего обещают перестать срывать работу государственных и городских организаций.

Однако с начала пандемии, когда все учреждения перешли в онлайн-режим или вовсе на время закрылись, рассылка сообщений приостановилась. Только с вводом послаблений лже-минеры вернулись к привычным делам.

«Смольнинский, Ленинский, Василеостровский районные суды эвакуируются», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

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