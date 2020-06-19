Благовещенск, , 11:25 — REGNUM В Амурской области более чем у 20% выявленных носителей коронавируса заболевание протекает без симптомов, у 44,6% в форме пневмонии, у 34,3% — ОРВИ. За последние сутки в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Большая часть заразившихся выявлена в региональной столице — в Благовещенске (+28).

Всего в Приамурье с момента начала наблюдений выявили 1230 носителей коронавируса. Более 41% инфицированных — люди в возрасте от 30 до 49 лет.

За весь период полностью вылечились 427 человек, 7 — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области удалось сократить коэффициент распространения коронавируса с 1,5 до 1,0, но ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.