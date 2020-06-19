Благовещенск, , 10:54 — REGNUM В Амурской области удалось сократить коэффициент распространения коронавируса с 1,5 до 1,0, но ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. У 40% (240 человек) заражённых коронавирусом заболевание протекает в виде пневмонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

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Как отметила главный санитарный врач области Ольга Курганова, самый низкий коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Белогорске — 0,4, самый высокий в Тамбовском районе — 4,9.

«В целом ситуация на территории области остаётся напряжённой. Эпидемиологический процесс характеризуется активной фазой с интенсивным распространением заболеваемости без прослеживания эпидемиологической связи в 20% случаев», — сказала Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области руководители девяти из 15 загородных лагерей приняли решение не осуществлять деятельность этим летом. Это связанно, прежде всего, с жёсткими требованиями Роспотребнадзора по организации детского отдыха в условиях распространения коронавируса.