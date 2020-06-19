Благовещенск, , 06:26 — REGNUM В Амурской области руководители девяти из 15 загородных лагерей приняли решение не осуществлять деятельность этим летом. Это связанно прежде всего с жёсткими требованиями Роспотребнадзора по организации детского отдыха в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В общем в Амурской области 186 организаций отдыха детей и оздоровления откроются этим летом. При том, что в реестр внесены 312 таких организаций.

В правительстве региона отметили, что в первый месяц лета различными мероприятиями в очной и дистанционной форме в области были охвачены более 25 тыс. школьников.

«Онлайн-смены с охватом 5227 детей проходят в 11 муниципалитетах. Мероприятия спортивной направленности проводятся в 20 территориях. В них вовлечены 6857 ребят. Трудовая занятость организована в 19 муниципалитетах и охватывает 6805 школьников», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство детского лагеря «Фома» в Биробиджане приняло решение полностью отменить летние смены. Главная причина — пандемия коронавируса. Обращение к детям, родителям и сотрудникам размещено на сайте учреждения.