Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM Девять художников и скульптуров допущены к участию в конкурсе на создание юбилейного горельефа в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В конкурсе примут участие Константин Грюнберг, Екатерина Бакалова, Лев Пузаков, Борис Рыжков, София Грекова-Прохоренко, Григорий Козенюк, Роман Кашин, Юрий Крылов и Федор Петров. Конкурсные работы будут представлены ими в следующем туре, и жюри выберут лучший эскиз.

Жюри возглавил скульптор Зураб Церетели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге предложили восстановить барельеф Окружного дома офицеров с изображением Иосифа Сталина.

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