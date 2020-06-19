Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга ожидает очередной, уже третий по счету температурный рекорд с начала лета. В пятницу столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла, что может превысить показатель этого же дня, установленный 115 лет назад. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, 19 июня петербургский регион окажется в полосе вытянувшегося в широтном направлении атмосферного фронта. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы.

«Температурный фон вновь близок к рекордным максимумам», — отметил специалист.

Температура воздуха в течение дня в городе на Неве будет колебаться на отметках +28…+30 градусов, в Ленинградской области +25…+30°. Ветер северный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

«В такой ситуации в Санкт-Петербурге возможно обновление третьего подряд суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока достижение для 19 июня составляет +29,8° и установлено в далеком 1905 году», — пояснил Леус.

Добавим, 17 и 18 июня синоптики зафиксировали два температурных рекорда, которые были установлены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за всё время с начала образования метеорологической службы.

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