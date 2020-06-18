Пенза, , 08:39 — REGNUM В Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом, сообщила руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Первый случай — мужчина 1965 года рождения. Имел несколько сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, артериальная гипертензия, хронический панкреатит.

Также скончалась женщина 1936 года рождения. Течение заболевания осложнялось атеросклерозом аорты и коронарных артерий, сахарным диабетом, ожирением, атеросклеротическим кардиосклерозом, диабетической нефропатией.

Причина смерти у обоих пациентов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония. Таким образом, на 18 июня число скончавшихся от COVID-19 жителей Пензенской области достигло 33 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Пензенского областного центра спецвидов медицинской помощи выписали 63-летнюю жительницу региона, которая провела три месяца в больнице, а 40 дней находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Пензе выписали 63-летнюю женщину после 40 дней на ИВЛ