Тбилиси, , 08:57 — REGNUM В Грузии выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в течение последних суток. Эти данные опубликовали 18 июня на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 895 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Два человека, болевших COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 741 или 83% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине, продолжают находиться 2855 человек, в стационаре — 264.

Стоит отметить, что в Грузии, по информации Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению, в сутки делают до 1500 тестирований на коронавирус. К осени этот показатель планируют довести до 10 000.

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