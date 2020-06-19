Владивосток, , 08:24 — REGNUM Группировку парашютистов-пожарных Приморской авиабазы пополнили 11 курсантов, которые прошли обучение на пожарного парашютиста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Теперь на тушении лесных пожаров в Приморье будут задействованы 22 спецназовца.

«Новички «лесного спецназа» выполнили все требования десантирования с высоты 1200 метров, которые были максимально приближены к реальным условиям. Всего на условный пожар выполнено 187 прыжков», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пенжинском районе Камчатки из-за 11 действующих на площади свыше 4 тысяч га лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.