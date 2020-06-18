Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM В Пенжинском районе Камчатки из-за 11 действующих на площади свыше 4 тысяч га лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 18 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

«Принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории Пенжинского района, в целях обеспечения безопасности и повышения оперативного реагирования в случае возникновения угроз или рисков для местного населения», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время в районе из-за 11 лесных пожаров складывается сложная ситуация, так как они располагаются в труднодоступных местах, однако при этом нет угрозы для населенных пунктов.

Кроме этого, сообщается, что наиболее крупный лесной пожар около села Эссо, площадью 900 га, на данный момент локализован и 60 человек с техникой ведут работы по его окончательной ликвидации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России число очагов природных пожаров в текущем году снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.