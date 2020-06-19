Петропавловск-Камчатский, , 07:59 — REGNUM 50 работникам скорой помощи в камчатском городе Елизово не заплатили 3 млн рублей за работу с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки.

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Прокуратура установила, что, в нарушение законодательства, с работниками не заключались дополнительные соглашения о дополнительных выплатах за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, а также с лицами из группы риска заражения. Также в ведомстве отметили, что выплаты работникам скорой помощи производились без применения районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, медики Камчатки неоднократно жаловались на то, что им не выплачивают гарантированные главой государства Владимиром Путиным допвыплаты. В минздраве региона сообщили, что допвыплаты положены только специально сформированным бригадам.