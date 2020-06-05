Петропавловск-Камчатский, , 13:44 — REGNUM В правительстве Камчатки после жалобы медиков «Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского» на невыплату стимулирующих доплат за работу в условиях пандемии коронавируса, ответили, что право на гарантированные президентом допвыплаты имеют только медики из специально сформированных «коронавирусных бригад». Медики Камчатки считают, что власти не правы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Главный врач краевой больницы издал приказ о создании специальных медицинских бригад, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами. Они получают все положенные допвыплаты своевременно. Те же медицинские специалисты, заражение которых произошло на работе, например, окулисты, педиатры, стоматологи, при приёме пациента амбулаторно, который впоследствии оказался носителем коронавируса, но не входят в указанные специализированные бригады, имеют право на так называемые страховые выплаты. Вопрос с выплатами медикам врио губернатора Владимир Солодов держит на личном контроле. Разбираемся с каждым поступившим сигналом», — объяснили в краевом минздраве Камчатки.

Однако медики с такой постановкой вопроса не согласны.

«Я работаю в хирургическом отделении. Моя задача принять поступившего на операцию пациента, побрить, полностью обработать. При приёме у него берут анализы и на коронавирус. То есть, я не знаю — заражен он или нет. Точно также не знают этого и перевязочные медсестры, которые делают перевязки после операции, а это кровь. Потом приходит результат анализов — выясняется, что у пациента коронавирус. У нас таких пациентов было уже шесть человек. Нам теперь что: отказать всем в приёме и операциях? Результат: я заражена, сегодня ушла на больничный перевязочная сестра, у которой пришёл положительный анализ на коронавирус. А эти пациенты? Они же лежат в палатах с заражёнными! Понимаете, невозможно предусмотреть ничего по правилам и законам, если в больнице бардак! Медики у нас, многие, требуют закрывать больницу на карантин! Но руководство ничего не слышит», — поделилась мнением медсестра хирургии краевой больницы ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае коронавирус подтверждён у 110 медиков скорой помощи, один из них, водитель скорой помощи 60 лет, умер. Медсестра хирургии краевой больницы Елена Толстова заражена коронавирусом, её даже не госпитализировали, она лечится дома сама, хотя КТ показало пневмонию. Врача к ней прислали только после публикации ИА REGNUM. Врио главы Камчатки Владимир Солодов пообещал разобраться в ситуации.

Власти других регионов России предусмотрели выплаты из региональных бюджетов медикам, заразившимся коронавирусом. В частности, в Санкт-Петербурге в случае заражения медика выплата составит 300 тыс. рублей, в случае получения инвалидности — 500 тыс. рублей, в случае смерти — 1 млн рублей.