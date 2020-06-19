Владивосток, , 06:59 — REGNUM В Приморье с 22 по 29 июня пройдёт бесплатное тестирование населения на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всем желающим сдать тесты нужно заполнить анкету на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru.

Тестирование проводится путём забора крови из вены.

Если анкетируемый соответствует критериям включения, ему отправят на указанные в анкете электронную почту или телефонный номер сообщение с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ, укажут адрес и время.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала недели тесты и исследования на коронавирус проводят лаборатории во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.